De Laurentiis: “Prossimo campionato dal 12 settembre? Idea un po’ folle. Opterei per il 4 ottobre” (Di lunedì 13 luglio 2020) "L'impostazione un po' folle della Lega era quella di ripartire il 12 settembre, ma se uno deve dare riposo ai calciatori, deve preparare la stagione e nel frattempo c'è anche la pausa per le nazionali come ti alleni?". Ha parlato così il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis nel corso della conferenza stampa di presentazione del ritiro della squadra partenopea in vista della prossima stagione. Senza peli sulla lingua, come suo solito, il numero uno azzurro ha commentato le possibili date della prossima annata di Serie A.De Laurentiis sulla ripartenza del campionato 2020-21caption id="attachment 687313" align="alignnone" width="594" Aurelio De Laurentiis (Getty Images)/captionL'Idea del patron azzurro è quella di riprendere a fine ... Leggi su itasportpress

