Covid: Comitato, Ue vigili su indagini (Di lunedì 13 luglio 2020) ANSA, - BERGAMO, 13 LUG - Si rivolge alla Comunità europea il Comitato Noi Denunceremo- verità e giustizia per le vittime di Covid-19 che ha inviato una lettera, alla presidentessa della Commissione ... Leggi su corrieredellosport

Il comitato «Noi Denunceremo - verità e giustizia per le vittime di Covid-19» invierà nella giornata di lunedì una lettera, indirizzata alla presidentessa della Commissione Europea Ursula Von der Leye ...In Lombardia potrebbero esserci "gli estremi per il reato di crimini contro l'umanità" e quindi l'Europa deve "vigilare sulle indagini" in corso. A chiederlo, con una lettera al presidente della Commi ...