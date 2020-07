Coronavirus, resta l'obbligo di mascherina: ecco dove si dovrà indossare (Di lunedì 13 luglio 2020) Nessun cambio di passo sulle mascherine: col nuovo Dpcm contenente le norme anti-Coronavirus , in vigore dal 14 luglio, resta l' obbligo di indossarle nei luoghi chiusi e, in ogni caso, quando non si ... Leggi su tgcom24.mediaset

Agenzia_Ansa : Discoteche, voli e congressi: verso la proroga delle chiusure dal 14 al 31 luglio. Resta in vigore l'obbligo di por… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, resta l'obbligo di mascherina: ecco dove si dovrà indossare #Coronavirusitalia - RaiNews : 'Oggi se una persona è positiva e non resta in isolamento ha una sanzione penale da 3 a 18 mesi di carcere. E c'è u… - Miki_2313 : RT @Agenzia_Ansa: Discoteche, voli e congressi: verso la proroga delle chiusure dal 14 al 31 luglio. Resta in vigore l'obbligo di portare l… - JohnHard3 : Coronavirus, nel dpcm proroga delle misure fino al 31 luglio: resta la mascherina, governo non allenta stretta su a… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus resta Coronavirus, resta l'obbligo di mascherina: ecco dove si dovrà indossare TGCOM Stato di emergenza fino al 31 luglio

Le porte di discoteche, fiere e congressi restano ancora serrate a causa della pandemia di Covid-19: per l’apertura dovranno attendere ancora, almeno fino al 31 luglio. Fino alla stessa data saranno i ...

Al matrimonio invitati positivi al Covid: morti i genitori degli sposi

In Iran un matrimonio con decine di positivi al Covid causa la morte di entrambi i genitori degli sposi. Il Coronavirus in Iran continua a far registrare numeri da capogiro con un’emergenza che fatica ...

Le porte di discoteche, fiere e congressi restano ancora serrate a causa della pandemia di Covid-19: per l’apertura dovranno attendere ancora, almeno fino al 31 luglio. Fino alla stessa data saranno i ...In Iran un matrimonio con decine di positivi al Covid causa la morte di entrambi i genitori degli sposi. Il Coronavirus in Iran continua a far registrare numeri da capogiro con un’emergenza che fatica ...