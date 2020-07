Calciomercato Benevento, passo in avanti per l’acquisto di Gervinho (Di lunedì 13 luglio 2020) Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Benevento avrebbe fatto passi in avanti per l’acquisto di Gervinho Il Benevento starebbe facendo passi in avanti per acquistare l’attaccante ivoriano del Parma, Gervinho. L’ex giocatore della Roma andrebbe così ad affiancare in attacco l’altro neo acquisto della società giallorossa, Remy. In questo modo Filippo Inzaghi si ritroverebbe a gestire un’importante coppia d’attacco. I tifosi del Benevento possono sognare per il futuro della propria squadra che potrà lottare per un qualcosa di più importante di una semplice salvezza. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

