Calcio: Gasperini 'spiace 2/o rigore Juve, sembrava vinta' (Di lunedì 13 luglio 2020) ANSA, - BERGAMO, 13 LUG - "La prestazione non può lasciarmi rammarico, spiace per il gol preso sul secondo rigore, quando ormai sembrava vinta". Alla vigilia del derby col Brescia, il tecnico dell'... Leggi su corrieredellosport

BERGAMO - "Col Brescia è un derby e non può non essere un'incognita. Le motivazioni dell'avversario saranno molto alte, ma noi dobbiamo ottenere tre punti per tagliare fuori il Napoli ed essere ..."A Torino mi è piaciuta la personalità" BERGAMO (ITALPRESS) - "La prestazione contro la Juventus cancella il rammarico. Abbiamo preso gol in un momento in cui credevamo di aver vinto la partita però p ...