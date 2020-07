Benjamin Keough è morto: chi era il nipote di Elvis Presley (Di lunedì 13 luglio 2020) Benjamin Keough è morto: chi era il nipote di Elvis Presley Benjamin Keough è stato trovato morto a Calabasas, nella contea di Los Angeles, a causa di un colpo d’arma da fuoco. Da confermare ancora l’ipotesi del suicidio, ma per ora è la teoria più accreditata dagli inquirenti. Ma chi era Benjamin Keough? Un musicista, noto per essere il nipote di Elvis Presley, figlio di Lisa Marie e fratello dell’attrice Riley Keough, che probabilmente, se amate il genere, avrete già visto in alcuni film horror, tra cui The Lodge. Benjamin, come il nonno, di cui era l’ultimo ... Leggi su termometropolitico

Agenzia_Ansa : #Musica, è morto il nipote di #Elvis Presley. Il 27enne Benjamin Keough si sarebbe sparato #ANSA - CronacaSocial : Addio al nipote di #ElvisPresley: Benjamin Keough è morto a soli 27 anni. L'ipotesi. LEGGI?? - d0minius : È morto Benjamin Keough, ultimo nipote di Elvis Presley - jimbo81176 : RT @VirginRadioIT: È morto a 27 anni #BenjaminKeough, il nipote di @ElvisPresley. Si pensa al suicidio #ElvisPresley - lakers751 : È morto suicida a 27 anni Benjamin Keough l ultimo nipote di Elvis Presley -