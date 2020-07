Benetton sotto shoc, il report: "Senza autostrade è fallimento" (Di lunedì 13 luglio 2020) Il gruppo Benetton è sotto choc per l'ìpotesi sempre più concreta di revoca delle concessioni autostradali. In caso di fine del contratto, infatti, l'effetto per autostrade per l'Italia sarebbe quello di un immediato fallimento della società. Mancherebbero infatti, a causa dell'art. 35 del Decreto Milleproroghe (D.L. 162/2019), le risorse per il ripagamento di quasi 10 miliardi di debito complessivo. è quanto valutano analisti di Borsa vicini al dossier che spiegano come, a catena, l'impatto si ripercuoterebbe sul ripagamento di €9 miliardi di debito di Atlantia (che controlla l'88% del capitale di autostrade per l'Italia ed è garante inoltre di circa €5 miliardi di debito della controllata). ... Leggi su iltempo

