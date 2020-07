Beautiful anticipazioni: Emma muore per colpa di Thomas (Di lunedì 13 luglio 2020) Beautiful - Matthew Atkinson e Nia Sioux Il segreto che riguarda la finta morte della figlia di Hope (Annika Noelle) è pronto a mietere la sua prima vittima definitiva. Nelle puntate di Beautiful in onda questa settimana su Canale 5, ci sarà una morte drammatica ed improvvisa: a perdere la vita sarà Emma Barber (Nia Sioux), nipote di Justin (Aaron Spears) e stagista alla Forrester Creations. La ragazza, dopo aver scoperto la verità sulla piccola, tenterà di dire la verità ad Hope ma finirà con l’auto in una scarpata, perchè qualcuno deciderà di indurla in questo modo al silenzio. I dettagli nelle anticipazioni che seguono. Beautiful anticipazioni da lunedì 13 a venerdì 17 luglio Xander e Zoe ... Leggi su davidemaggio

