Autostrada senza uscita. Conte, ‘Proposta ampiamente insoddisfacente, per non dire imbarazzante’ (Di lunedì 13 luglio 2020) Conte gela Autostrade, ‘Proposta ampiamente insoddisfacente, per non dire imbarazzante. I Benetton non prendono in giro me ma tutti gli italiani”. Intervenuto ai microfoni de la Stampa e de il Fatto Quotidiano, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha fatto il punto sul caso Autostrade e sull’ultima proposta ricevuta dal gruppo. Conte contro Autostrade, “Proposta ampiamente insoddisfacente per non dire imbarazzante’ Usa parole forti Giuseppe Conte che sembra sbattere la porta in faccia ad Aspi e soprattutto sembra intenzionato a procedere con la revoca delle concessioni. Il Presidente del Consiglio si dice per nulla soddisfatto della proposta arrivata sulla sua scrivania, e ... Leggi su newsmondo

Intrappolati senza scampo in autostrada. Sei ore per raggiungere il mare della Liguria Altra giornata di code per i cantieri. L’Ad di Aspi contro il governo: siete voi ad aver chiesto le verifiche

Altra giornata di code per i cantieri. L’Ad di Aspi contro il governo: siete voi ad aver chiesto le verifiche «Il porto è irraggiungibile - senza soluzioni per i Tir bloccheremo l’autostrada» De Caro (Trasportounito): «Gravi criticità per i carichi eccezionali» Terminal aperti 24 ore su 24, Signorini: «L’ipotesi è allo studio»

NewsMondo1 : Autostrada senza uscita. Conte, ‘Proposta ampiamente insoddisfacente, per non dire imbarazzante’… - targeno : @LindaMeleo E questa porcata la chiami manutenzione? Attraversamento senza semaforo e senza protezione largo come u… - margherai : C’è ancora chi abbandona i propri cani sull’autostrada! Questi sono senza vergogna ... - Mirith_ : RT @RobertoPompili4: @ChiodiDonatella In monopattino in autostrada? Questo è il risultato di una scellerata politica pseudoambientalista ch… - poggio_maurizio : @matteorenzi Che novità 'Autostrade fuori dalle norme europee, lo denuncio dal 2015' senza contare l'autostrada dei… -