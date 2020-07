ART BONUS sempre più importante per sostegno agli eventi (Di lunedì 13 luglio 2020) Gibelli: “La volontà è di consolidare questo strumento per il futuro” “In situazioni come quella che stiamo vivendo ora, l’Art BONUS dimostra tutto il senso della sua esistenza. Per questo motivo continueremo a sostenere e a consolidare questo strumento anche per il futuro”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Cultura Tiziana Gibelli intervenendo oggi a Pordenone alla conferenza stampa di presentazione della 29. edizione del festival di musica sacra. Il progetto triennale curato da Franco Calabretto ed Eddi De Nadai, promosso dall’associazione Presenza e Cultura (Pec) e il Centro iniziative culturali di Pordenone (Cicp), è dedicato alla trinità dell’umano e si compone di un cartellone di concerti in Duomo a Pordenone ma anche di eventi musicali sul territorio, mostre ... Leggi su udine20

TheRenry : RT @sole24ore: #Risparmioenergetico, tutti i #bonus per i #lavori in #casa. Su 24+, l'informazione premium del Sole 24 Ore - andreazini56 : RT @Assindatcolf: ?? Ecco i numeri del #BonusBabySitting ?? Oltre alle misure tampone per affrontare l'emergenza #Covid_19 servono riforme… - sole24ore : #Risparmioenergetico, tutti i #bonus per i #lavori in #casa. Su 24+, l'informazione premium del Sole 24 Ore… - sole24ore : #Cessione dei #bonus al via con il #taxcredit sugli #affitti. Su 24+, l'informazione premium del Sole 24 Ore… - AnceGenova : Il @MISE_GOV ha messo a punto la prima mappa ufficiale di tutti gli interventi ammessi alle detrazioni fiscali per… -

Ultime Notizie dalla rete : ART BONUS 'Art bonus sempre più importante per gli eventi' Il Friuli Superbonus 110%: tipologia e caratteristiche degli interventi di Ecobonus e Sisma Bonus potenziati

Per quanto concerne gli interventi previsti all'art. 119, lettere a), b) e c) del Decreto Rilancio che possono accedere ai superbonus 110%, l'art. 2 del Decreto del MiSe di prossima pubblicazione defi ...

Rimini, l’estate degli invisibili: 10mila lavoratori a casa e niente tedeschi sotto gli ombrelloni

L'estate degli invisibili, di chi non c’è. Degli assenti. Rimini è capovolta: invece di accendere le luci e mostrare l'effimera ma contagiosa voglia di allegria, l'estate fa vedere senza vergogna i su ...

Per quanto concerne gli interventi previsti all'art. 119, lettere a), b) e c) del Decreto Rilancio che possono accedere ai superbonus 110%, l'art. 2 del Decreto del MiSe di prossima pubblicazione defi ...L'estate degli invisibili, di chi non c’è. Degli assenti. Rimini è capovolta: invece di accendere le luci e mostrare l'effimera ma contagiosa voglia di allegria, l'estate fa vedere senza vergogna i su ...