Amici, Francesca Tocca e Valentin Dumitru escono allo scoperto: è di nuovo amore (Di lunedì 13 luglio 2020) Ormai non ci sono più dubbi: Francesca Tocca e Valentin Dumitru, allievo di Amici 19, sono tornati a fare coppia fissa. A rivelarlo è una story pubblicata sui loro social nei quali li si vede passeggiare insieme (con tanto di emoticon del cuoricino): un modo per uscire allo scoperto dopo che nelle scorse settimane alcuni indizi avevano fatto pensare che effettivamente ci fosse stato un riavvicinamento tra i due. A rendere ancora più esplicito il tutto è pure una foto di Valentin scattata dalla stessa Francesca, con il danzatore che scrive: “Paparazzato dal mio amore” (in realtà c’è un cuore al posto della parola ... Leggi su tvzap.kataweb

