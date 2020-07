Turismo, nasce il coordinamento delle strutture extra alberghiere (Di domenica 12 luglio 2020) nasce il coordinamento delle sette associazioni territoriali extra alberghiere della Campania che rappresentano oltre mille iscritti, tra bed and breakfast, affittacamere e case vacanze. La presentazione avverra’ domani, alle 11, a Trecase (Napoli). Si tratta di attivita’ che operano su due province, la Citta’ Metropolitana di Napoli e la provincia di Salerno, per un’offerta turistica composta di beni patrimonio Unesco, bellezze archeologiche, paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche. Il coordinamento e’ dotato di un proprio atto costitutivo, di un codice di funzionamento che prevede le funzioni di presidente, coordinatore e responsabili social. L’aspirazione e’ quella di rappresentare le circa 10mila strutture operanti sul ... Leggi su ildenaro

Montagna : nasce Promofalcade Dolomiti - task force per ripresa del turismo Roma, 13 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Falcade lancia la sfida al post Covid-19 con una società consortile per il rilancio del turismo. Si chiama 'Promofalcade Dolomiti' la nuova realtà che unisce gli attori del territorio nella ...

Agenzia_Ansa : #Turismo, nasce il primo portale italiano per affitti brevi. Con Italianway oltre 100 aziende, a giugno già +242% d… - cristianovilla9 : @Agenzia_Ansa Come fate a pubblicare un articolo del genere il 10 Luglio 2020 parlando di una nuova OTA, quando poi… - Primonumero : Molise, bellezza ‘acqua e sapone’. Nasce da Termoli il laboratorio per la sfida del turismo: un progetto tutto priv… - MauraSerena : RT @Agenzia_Ansa: #Turismo, nasce il primo portale italiano per affitti brevi. Con Italianway oltre 100 aziende, a giugno già +242% di pren… - avespartacus : RT @Agenzia_Ansa: #Turismo, nasce il primo portale italiano per affitti brevi. Con Italianway oltre 100 aziende, a giugno già +242% di pren… -

Ultime Notizie dalla rete : Turismo nasce Turismo, nasce il coordinamento delle strutture extra alberghiere Il Denaro Turismo, nasce il coordinamento delle strutture extra alberghiere

Nasce il Coordinamento delle sette associazioni territoriali extra alberghiere della Campania che rappresentano oltre mille iscritti, tra bed and breakfast, affittacamere e case ...

Cultura: nasce la “Fondazione I.T.S. Elaia Calabria”

Si è costituita venerdì 10 luglio, con atto notarile a Paola, la nuova Fondazione I.T.S. Elaia Calabria per l’area “Tecnologie Innovative per i beni e le attività culturali” e per l’ambito d’intervent ...

Nasce il Coordinamento delle sette associazioni territoriali extra alberghiere della Campania che rappresentano oltre mille iscritti, tra bed and breakfast, affittacamere e case ...Si è costituita venerdì 10 luglio, con atto notarile a Paola, la nuova Fondazione I.T.S. Elaia Calabria per l’area “Tecnologie Innovative per i beni e le attività culturali” e per l’ambito d’intervent ...