'Scene da un matrimonio' di Bergman diventa una serie con Michelle Williams e Oscar Isaac (Di domenica 12 luglio 2020) Michelle Williams e Oscar Isaac saranno protagonisti della serie tv di Hbo tratta da 'Scene di un matrimonio' , capolavoro di Ingmar Bergman del 1973. Secondo le indiscrezioni riferite da Variety , i ... Leggi su tgcom24.mediaset

Michelle Williams e Oscar Isaac saranno protagonisti della serie tv di Hbo tratta da "Scene di un matrimonio", capolavoro di Ingmar Bergman del 1973. Secondo le indiscrezioni riferite da Variety, i du ...