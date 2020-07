Pandev-Schone, il Genoa vola: Spal battuta 2-0 e sorpasso al Lecce (Di domenica 12 luglio 2020) Missione compiuta per il Genoa: il Grifone era chiamato alla vittoria dopo essere stato scavalcato dal Lecce nella scorsa giornata. I rossoblu tornano provvisoriamente al quartultimo posto, ponendosi al salvo e spedendo i salentini nuovamente nella zona calda. Delude la Spal che non riesce mai a mettere in difficoltà la squadra di Nicola. Brutto passo indietro per gli emiliani che ora vedono davvero da vicino la retrocessione in Serie B.caption id="attachment 990873" align="alignnone" width="1024" Lasse Schone, Genoa (Getty Images)/captionLA GARAUltima spiaggia per entrambe le squadre. Nessuna delle due formazioni può fallire perché lo spettro della Serie B è davvero realistico. Il Genoa interpreta la gara nel miglior modo. Schone cerca ... Leggi su itasportpress

Genoa-SPAL 2-0 - le pagelle di CalcioWeb : Pandev e un calcio di puni(Schone) condannano i ferraresi [FOTO] Genoa-SPAL , le pagelle di calcio Web – Il Genoa fa suo lo scontro diretto contro la SPAL e sorpassa il Lecce, in attesa della gara dei salentini. Tutto facile per il Grifone, con i ferraresi demoralizzati e ormai condannati alla ...

, le di – Il Genoa fa suo lo scontro diretto contro la SPAL e sorpassa il Lecce, in attesa della gara dei salentini. Tutto facile per il Grifone, con i demoralizzati e ormai condannati alla ... Brescia Genoa 2-1 LIVE : entrano Pandev e Schone Allo Stadio Rigamonti, la 28ª giornata di Serie A 2019/20 tra Brescia e Genoa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Il Brescia di Diego López sfida in casa il Genoa di Davide Nicola nello scontro ...

GenoaCFC : 8' st: GOOOOOLLLLLLLL!!!!! #Pandev conquista una punizione da ottima posizione. Sulla palla va #Schone che con un c… - andrea_pecchia : @GenoaCFC, è una vittoria che vale oro: 2-0 a Marassi, la @spalferrara non c'è più. #GenoaSpal #SerieA #SerieATIM… - TuttoMercatoWeb : Le pagelle del Genoa - Pandev intramontabile. Gioiello di Schone da vedere e rivedere - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Pandev e Schone regalano tre punti d'oro al Genoa: SPAL ko a Marassi e praticamente in B - gemin_steven98 : RT @SkySport: GENOA-SPAL 2-0 Risultato finale ? ? #Pandev (24’) ? #Schone (54’) ? ?? -