Massacrato per uno sguardo a Posillipo: identificato un 20enne (Di domenica 12 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I carabinieri della Stazione di Posillipo hanno denunciato per lesioni gravi un 20enne incensurato di Marano. Il giovane era insieme ad altri ragazzi (in corso di identificazione) e ha aggredito per futili motivi alcuni coetanei in sosta davanti ad un noto bar di Via Petrarca. Motivo presunto dell’aggressione un’occhiata di troppo che avrebbe spinto il 20enne ed i suoi amici (in corso di identificazione) a picchiare un 22enne di Soccavo e un 23enne del Vomero. Le vittime sono state soccorse al pronto soccorso del Cardarelli ed è lì che sono stati allertati i carabinieri. Il più giovane è stato dimesso con una prognosi di 30 giorni per una frattura al polso. All’altro è stato diagnosticato un trauma cranico ed è stato ritenuto ... Leggi su anteprima24

