Maria Grazia Cucinotta, confessione piccantissima: "A letto con Giulio...", roba privatissima (Di domenica 12 luglio 2020) “Mi risposo con Giulio Violati”: Maria Grazia Cucinotta è innamorata come 25 anni fa. Al settimanale Gente, l'attrice confessa che ad ottobre si scambierà di nuovo gli anelli con Giulio. Il 7 ottobre, infatti, la coppia festeggerà le nozze d'argento. Mai un gossip su di loro, mai un chiacchiericcio. Tanto feeling e basta. “Si tratta di un rapporto bellissimo. Un'intesa fantastica”, raccontano i beninformati. E poi arriva una confessione piccante. “L'intesa sessuale è sempre stata importante per tenerci uniti e con gli anni è migliorata”, dice la Cucinotta a Gente. Secondo indiscrezioni, Maria Grazia vorrebbe organizzare una grande festa per quell'occasione. Un party ... Leggi su liberoquotidiano

Maria Grazia Cucinotta - confessioni bollenti : come due amanti! Maria Grazia Cucinotta ha stupito tutti con alcune rivelazioni sulla vita privata ma a incuriosire i fan sono state le sue confessioni bollenti . Fonte: Instagram @ Maria _ Grazia _ Cucinotta Maria Grazia e Giulio Violati sono sposati dal 1995, eppure ...

ha stupito tutti con alcune rivelazioni sulla vita privata ma a incuriosire i fan sono state le sue . Fonte: Instagram @ _ _ e Giulio Violati sono sposati dal 1995, eppure ... “Io e Giulio…”. Maria Grazia Cucinotta - la notizia riguarda la sua vita sentimentale In tanti se lo ricordano ancora bene perché in Italia non si parlò di altro: era il 7 ottobre 1995 quando Maria Grazia Cucinotta e Giulio Violati convolavano a nozze. Da allora non si sono più separati. Ora, a distanza di 25 ...

In tanti se lo ricordano ancora bene perché in Italia non si parlò di altro: era il 7 ottobre 1995 quando e Giulio Violati convolavano a nozze. Da allora non si sono più separati. Ora, a distanza di 25 ... Avete mai visto la figlia di Maria Grazia Cucinotta? Sono identiche [FOTO] Messinese DOC, Maria Grazia Cucinotta è una delle attrici più belle e affermate del panorama cinematografico italiano. È il 1994 quando, grazie al film ‘Il Postino, l’ultimo capolavoro di Massimo Troisi, Maria Grazia ...

vogue_italia : I nuovi abiti da sogno Dior ?? - add_editore : «Una moltitudine di fiori dai colori diversi, leggeri, ariosi che paiono volteggiare come farfalle.» Anna Peyron, «… - GDS_it : Il #coronavirus non ferma il #cinema, Maria Grazia #Cucinotta: 'Torno sul set' - zazoomnews : Maria Grazia Cucinotta confessioni bollenti: come due amanti! - #Maria #Grazia #Cucinotta #confessioni - OublietteMag : #Leportedelmito di #MariaGraziaCiani: il #mondo greco come un #romanzo #marsilio @MarsilioEditori #libro #libri… -