Lil Marlo, il rapper muore a 27 anni ucciso in una sparatoria (Di domenica 12 luglio 2020) Lil Marlo, il rapper muore a 27 anni ucciso in una sparatoria. La nascente star ha perso la vita in Georgia, ad Atlanta. Il suo amico e collega rapper Lil Yachty lo ha omaggiato sui social. Non sono ancora ufficiali i dettagli sulla sua morte, il giovane rapper potrebbe però essere stato ucciso durante una …

HipHopImm0rtal : RT @HotNewHipHop: RIP Marlo ?? - brayia_j : How tf lil Marlo die???? - dstep65 : Rapper Lil Marlo dead in Atlanta - LAHARLEMFTW : RT @HotNewHipHop: RIP Marlo ?? - blktxangel : Rapper Lil Marlo dead in Atlanta -

