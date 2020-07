Le cene romane si accendono di stelle (Di domenica 12 luglio 2020) Pesce di lago e di fiume, carne e sapori di bosco in un percorso raccontato da cinque chef stellati laziali che lavoreranno ospiti del loro collega del ristorante Moma a Roma (via San Basilio 42) Andrea Pasqualucci (1 stella Michelin). Si inizia il 16 luglio con Sandro Serva, titolare con il fratello Maurizio de “La Trota” di Rivodutri (RI). Si proseguirà il 23 con Salvatore Tassa chef patron di “Colline Ciociare” ad Acuto (FR), mentre il 30 luglio sarà la volta di Iside De Cesare de “La Parolina” di Trevinano (VT). Si ripartirà il 1° ottobre con Daniele Usai de “Il Tino” di Fiumicino (RM) per concludere l'8 ottobre con Gino Pesce de L'Acqua Pazza di Ponza (LT). Una rassegna, "Le stelle del Lazio", tutta ... Leggi su iltempo

Claudio Scajola - i giudici : “Latitanze di Matacena e Dell’Utri maturate nel contesto delle ‘cene romane'” “La condotta di Scajola e della Rizzo è certamente strumentale a consentire a Matacena di protrarre la sottrazione all’esecuzione della pena che gli è stata inflitta”. Lo scrive il Tribunale di Reggio Calabria nella ...

tempoweb : Le cene romane si accendono di stelle #ceneromane #cenestellate #chefdiroma #chefestellati #food #moma… - studiocaria : @quartapresenza @lacharlot82 ?????? quando entro al all you can eat vorrebbero cacciarmi ma non possono farlo. Gli ami… -

Ultime Notizie dalla rete : cene romane Un invito a cena nell'antica Roma tra lusso e galateo. Mediterraneo Antico Alla scoperta di Pian Grande e delle grotte romane

‘Traversata delle Marche’ oggi (ore 19.30). L’itinerario riguarda in realtà il Parco del Conero, ma ‘Traversata delle Marche’ è il nome dell’associazione che lo organizza. Si parte dal parcheggio del ...

Musica dal vivo e tanta storia romana da respirare, a Savignano la "movida slow"

Un'ansa del fiume Rubicone suggestiva, con un campo di cachi e bellissime piante secolari. Balle di fieno sparse qua e là, un apericena con prodotti locali consegnati in una cassettina o un cestino, m ...

‘Traversata delle Marche’ oggi (ore 19.30). L’itinerario riguarda in realtà il Parco del Conero, ma ‘Traversata delle Marche’ è il nome dell’associazione che lo organizza. Si parte dal parcheggio del ...Un'ansa del fiume Rubicone suggestiva, con un campo di cachi e bellissime piante secolari. Balle di fieno sparse qua e là, un apericena con prodotti locali consegnati in una cassettina o un cestino, m ...