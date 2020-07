L’allerta di Galli: «In Italia nuovi contagi, il virus corre grazie ai super diffusori» (Di domenica 12 luglio 2020) Massimo Galli, primario del reparto di Malattie infettive III dell’Ospedale Sacco, ha valutato l’impennata di casi in Italia e l’insorgere di nuovi focolai di coronavirus un po’ ovunque. «In Italia ci sono infezioni nuove, non sono più soltanto vecchi contagi» ed «è evidente il virus corre grazie ai super diffusori»; sul nuovo aumento di casi è chiaro: «non potevamo che aspettarcelo». Il virologo ha cercato di spiegare il legame tra l’aumento dei contagi in tutto il mondo e i super diffusori, le persone che infettano un numero più alto di ... Leggi su giornalettismo

