La Catalogna ordina il lockdown in otto comuni (Di domenica 12 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 12 LUG - Il governo della Catalogna ha ordinato il confinamento totale nella città di Lleida, che conta quasi mezzo milione di abitanti, e in altri sette comuni della zona di Segrià, a ... Leggi su corrieredellosport

SkyTG24 : Coronavirus Spagna, la Catalogna ordina il lockdown in otto comuni - strofuggi : RT @SkyTG24: Coronavirus Spagna, la Catalogna ordina il lockdown in otto comuni - Immaguarino6 : RT @SkyTG24: Coronavirus Spagna, la Catalogna ordina il lockdown in otto comuni - CdT_Online : La Catalogna ordina il lockdown in otto comuni - eleitaliana : RT @SkyTG24: Coronavirus Spagna, la Catalogna ordina il lockdown in otto comuni -

Ultime Notizie dalla rete : Catalogna ordina La Catalogna ordina il lockdown in otto comuni - Ultima Ora Agenzia ANSA La Catalogna ordina il lockdown in otto comuni

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - Il governo della Catalogna ha ordinato il confinamento totale nella città di Lleida, che conta quasi mezzo milione di abitanti, e in altri sette comuni della zona di Segrià, a ...

Coronavirus Spagna, la Catalogna ordina il lockdown in otto comuni

La decisione del governo dopo l’aumento dei contagi: +816 casi rispetto al giorno prima. La popolazione dovrà restare a casa tranne che per andare al lavoro o per spostamenti necessari. Il totale dei ...

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - Il governo della Catalogna ha ordinato il confinamento totale nella città di Lleida, che conta quasi mezzo milione di abitanti, e in altri sette comuni della zona di Segrià, a ...La decisione del governo dopo l’aumento dei contagi: +816 casi rispetto al giorno prima. La popolazione dovrà restare a casa tranne che per andare al lavoro o per spostamenti necessari. Il totale dei ...