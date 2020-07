Il Seregno in difesa di Brozovic: «Vittima di una campagna giornalistica vergognosa» (Di domenica 12 luglio 2020) Attraverso i propri canali social il Seregno Calcio ha voluto scrivere un messaggio in difesa di Marcelo Brozovic Il Seregno Calcio ha voluto scrivere un messaggio di solidarietà nei confronti di Marcelo Brozovic. Al centrocampista dell’Inter è stata ritirata la patente per essere passato con il rosso ed essere risultato positivo all’alcol test. Ecco le parole del Seregno: «Il Seregno Calcio esprime massima solidarietà ad un nostro grandissimo tifoso, Marcelo Brozovic, Vittima di una vergognosa campagna giornalistica studiata a tavolino per discreditare uno dei più forti centrocampisti al mondo. Riteniamo vergognosi i titoli di certa stampa ... Leggi su calcionews24

