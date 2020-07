Heather Morris di Glee scrive alla Polizia in merito alla scomparsa di Naya Rivera: 'Sono una sua amica...' (Di domenica 12 luglio 2020) I have left a message with the department of Rescue and Air today, and I will call again tomorrow. Thank you " Heather, @HeatherMorrisTV, July 12, 2020 Leggi su stranotizie

Ultime Notizie dalla rete : Heather Morris Naya Rivera, l’attrice Heather Morris scrive alle autorità: “Vogliamo aiutarvi a trovarla” Tv Fanpage Naya Rivera, la collega di Glee Heather Morris sul lago Piru: “Voglio aiutare nelle ricerche” (FOTO)

Proseguono le ricerche di Naya Rivera, l'attrice e cantante protagonista di Glee, scomparsa mentre era in barca sul lago Piru in California assieme al figlio di 4 anni. Da giorni, ormai si cerca il co ...

