Disastro Ferrari, subito fuori Vettel e Leclerc (Di lunedì 13 luglio 2020) Disastro Ferrari nel Gp di Stiria, secondo appuntamento del mondiale di Formula1. Le due Ferrari a contatto e subito fuori ai primi giri. Al via Leclerc ha tentato un sorpasso a Vettel e lo ha toccato all`interno di curva 3. Le due rosse ai box. Vettel ha l'ala posteriore rovinata ed è tornato ai box ritirandosi. Leclerc dice addio al quarto giro.E così la Ferrari si lecca le ferite dopo il doppio ritiro nel Gp della Stiria, seconda prova del mondiale di Formula1. Sebastian Vettel ricostruisce così l'incidente: "Ero in lotta con altre macchine, Charles ha preso l`interno e non mi aspettavo di trovarmi qualcuno lì, non potevo fare nulla. Ho cercato di essere conservativo, ma ... Leggi su ilfogliettone

