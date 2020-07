Covid, nuovi divieti del governo dal 14 luglio: discoteche ancora chiuse e stop voli (Di domenica 12 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiStato d’emergenza prorogato fino a fine anno e nuove misure per contrastare il Covid-19, compreso il divieto d’ingresso per chi proviene da alcuni Paesi “a rischio”. Sono alcuni degli aggiustamenti del governo in vista del nuovo Dpcm (il decreto del presidente del Consiglio) che deve rinnovare le misure adesso in vigore per contenere il contagio da coronavirus che scadono il 14 luglio. Martedì il ministro della Salute, Roberto Speranza, illustrerà in Parlamento i nuovi provvedimenti. Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, resterà l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi, quando non si può rispettare il distanziamento; stop invece all’obbligo dei guanti che, ... Leggi su anteprima24

