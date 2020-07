Coronavirus, proroga stato d’emergenza: per Boccia “è la nostra Arca di Noè”. Locatelli (Cts): “Serve a essere più pronti”. Speranza: “Battaglia non è vinta” (Di domenica 12 luglio 2020) Mentre nel mondo l’Oms certifica il nuovo record di contagi giornalieri di Coronavirus, in Italia il tema di questi giorni è la proroga dello stato di emergenza in un momento in cui i nuovi casi sono in diminuzione. Proprio per questo il ministro della Salute Roberto Speranza chiama il Paese alla prudenza: “Battaglia non è vinta, serve gradualità”. Ancor più netto il titolare degli Affari regionali Francesco Boccia, che parla della proroga come della “nostra Arca di Noè”. Il tutto a due giorni dal primo appuntamento concreto: martedì il Parlamento sarà chiamato a votare l’allungamento delle misure anti Covid che hanno validità proprio fino al 14 luglio. Prima del ... Leggi su ilfattoquotidiano

