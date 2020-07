Brozovic nei guai: passa col rosso in Rolls Royce e positivo ad alcoltest. Patente ritirata (Di domenica 12 luglio 2020) Marcelo Brozovic nei guai. Il centrocampista dell'Inter è stato fermato dalla polizia la scorsa notte, tra venerdì e sabato a causa di alcune infrazioni che avrebbero portato anche al ritiro della Patente. Il croato sarebbe passato col rosso con la sua Rolls Royce e, il risultato dell'alcoltest avrebbe mostrato valori più alti, seppur minimamente, a quelli consentiti.Brozovic nei guai: via la Patentecaption id="attachment 381017" align="alignnone" width="616" Brozovic (getty images)/captionEpico ma nel modo sbagliato. Questa volta Marcelo Brozovic l'ha combinata grossa. Nel cuore della notte tra venerdì e sabato, a Milano, a bordo della sua ... Leggi su itasportpress

