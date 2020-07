Aggressione al personale del 118: presa a schiaffi una dottoressa (Di domenica 12 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoGiugliano in Campania (Na) – Ennesima Aggressione al personale del 118, questa volta la violenza si è registrata a Lago Patria, nel comune di Giugliano in Campania. E’ accaduto solo poco fa, quando la postazione dell’equipaggio del 118 di “Varcaturo SAUT” è stata allertata per una perdita di coscienza di codice rosso. Purtroppo all’arrivo dei sanitari per il paziente non c’è stato nulla da fare. Un parente della vittima ha così aggredito una dottoressa del 118, schchiafeggiandola più volte. “Purtroppo – spiegano i responsabili dell’associazione Nessuno tocchi Ippocrate che hanno denunciato il caso – per il paziente, dopo le opportune manovre di rianimazione cardio-polmonare, non c’è stato ... Leggi su anteprima24

Aveva appena pagato la sosta e stava esponendo sul parabrezza il contrassegno del parcheggio dopo aver inserito il braccio nell’abitacolo dell’auto. Ci sono voluti solo pochi istanti alla donna che lo ...

Santa Croce Camerina - I Carabinieri sono intervenuti per un’aggressione a Santa Croce Camerina nella quale un ragazzo di origine tunisina dell’età di 21 anni, veniva trovato a terra, sanguinante, con ...

