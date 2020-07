"Vedo sbracamento, gli italiani si diano una regolata", dice Ricciardi (Di sabato 11 luglio 2020) AGI - "Vedo un grande sbracamento generale" e gli italiani "si diano una regolata perché continuando cosi' perderemo l'occasione di ridurre drasticamente i contagi, che restano invece costanti". Lo afferma, in un'intervista a 'La Stampa', Walter Ricciardi, docente di sanità pubblica alla Cattolica e consulente del ministro della Salute Roberto Speranza. "Molte regioni che nelle previsioni dovevano uscire ora dall'epidemia - sottolinea - ci saranno ancora dentro in autunno. Quando il virus potrebbe diffondersi più facilmente". Quanto alla proroga dello stato di emergenza, il professore risponde: "Qualcuno forse non lo ha ancora capito, ma siamo di fronte a un evento epocale che durerà anni. La proroga - rileva ... Leggi su agi

Ricciardi: “Troppe trasgressioni, diamoci una regolata. In questa fase nessuno può sentirsi al sicuro”

Walter Ricciardi, docente di sanità pubblica alla Cattolica e consulente del ministro Speranza, promuove la proroga dello stato di emergenza e sul peggioramento del livello di rischio in molte regioni ...

