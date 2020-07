Udinese Sampdoria, i convocati di Ranieri: out Ferrari e Tonelli (Di sabato 11 luglio 2020) La Sampdoria ha diramato la lista dei convocati in vista del match di domani sera contro l’Udinese con fischio d’inizio alle 19:30 Al termine della seduta mattutina presso il centro sportivo Mugnaini di Bogliasco, il tecnico della Sampdoria, Claudio Ranieri, ha diramato la lista dei 25 convocati in vista del match di domani sera contro l’Udinese: Portieri: Audero, Falcone, Seculin. Difensori: Augello, Bereszynski, Chabot, Colley, Depaoli, Murru, Rocha, Yoshida. Centrocampisti: Askildsen, Bertolacci, Ekdal, Jankto, Leris, Linetty, Thorsby. Attaccanti: Bonazzoli, D’Amico, Gabbiadini, La Gumina, Maroni, Quagliarella, Ramirez. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

