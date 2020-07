Trieste, Mattarella vede Pahor ma la memoria resta divisa (Di sabato 11 luglio 2020) Cerimonia blindata. Due corone da deporre, nessun discorso, la firma di un protocollo, ammesse solo Rai Quirinale e una TV slovena. Lunedì il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il suo omologo sloveno Borut Pahor saranno a Trieste per una giornata che poteva essere di festa e invece si svolge con il coprifuoco. Dopo cento anni esatti, e in forza di una legge di dieci anni fa, il Narodni Dom tornerà alla comunità slovena di Trieste. La Casa degli Slavi … Continua L'articolo Trieste, Mattarella vede Pahor ma la memoria resta divisa proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

