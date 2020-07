Tennis, circuito Wta riparte da Palermo con la numero 2 Halep (Di sabato 11 luglio 2020) Palermo (ITALPRESS) – Dopo 10 anni tornerà a Palermo Simona Halep, Tennista rumena seconda nel ranking mondiale. La 28enne, ex numero uno al mondo sarà l’attrazione principale della trentunesima edizione del Palermo Ladies Open, torneo che segnerà la ripartenza del circuito WTA dopo la sosta causata dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19. “Sono felice di tornare a Palermo dopo 10 anni, spero di trascorrere una settimana fantastica in Sicilia”, ha detto la Halep in un videomessaggio inviato all’organizzazione. La campionessa rumena, che nel 2010 aveva già partecipato a questo torneo da n. 96 al mondo, in carriera ha vinto ben 20 titoli ... Leggi su ilcorrieredellacitta

