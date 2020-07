Previsioni Meteo Toscana: domani locali addensamenti sulle zone interne (Di sabato 11 luglio 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in Meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le Previsioni Meteo per la Toscana i prossimi giorni. domani nottetempo nuvoloso in Appennino con locali precipitazioni, ampie schiarite in seguito con locali addensamenti sulle zone interne durante le ore più calde. Venti: moderati da NE con rinforzi sui rilievi. Mari: poco mossi o localmente mossi al largo. Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento. Massime in deciso calo nell’interno, stazionarie, in aumento lungo la costa. Lunedì 13 velato al mattino sulle zone meridionali, ... Leggi su meteoweb.eu

