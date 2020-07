Pensionamento anticipato con invalidità, con quale percentuale e quando è possibile? (Di sabato 11 luglio 2020) Il Pensionamento anticipato con invalidità è possibile se il lavoratore ha una determinata percentuale invalidante. Oltre alla pensione di invalidità che permette il Pensionamento a 61 anni per gli uomini e 5 anni per le donne, con una percentuale invalidante dall’80% e un requisito contributivo di 20 anni; esistono anche altre misure che tutelano il disabile che richiedono una percentuale invalidante più bassa; si tratta della quota 41 e per il 2020 salvo eventuale proroga, l’ Ape Sociale. Entrambe le misure sono attualmente in vigore e fanno parte delle pensioni news del 2020. L’Ape sociale è un sussidio che viene corrisposto per 12 mensilità a carico dello Stato fino al perfezionamento dei requisiti per la ... Leggi su notizieora

