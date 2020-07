Orrore in chat, mutilazioni e scene hard con bimbi: denunciati 20 minorenni (Di sabato 11 luglio 2020) La preoccupazione di una madre ha portato alla scoperta di una chat dell’Orrore in cui dei minorenni si scambiavano immagini pedopornografiche. Internet è un macro universo in cui si può trovare tutto. In mezzo ad un mare di possibilità, però, c’è anche tanta, troppa criminalità e la possibilità d’imbattersi in immagini pericolose. Il caso della … L'articolo Orrore in chat, mutilazioni e scene hard con bimbi: denunciati 20 minorenni è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

