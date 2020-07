Lorella Cuccarini, la Rai le dà il “contentino” dopo la vergognosa epurazione: lo Zecchino d’Oro (Di sabato 11 luglio 2020) Sarebbe cosa fatta l’arrivo di Lorella Cuccarini alla conduzione dello Zecchino d’Oro. La notizia era circolata nei giorni scorsi come indiscrezione, dopo le polemiche che avevano accompagnato l’addio della “più amata dagli italiani” alla Vita in diretta. Lorella Cuccarini allo Zecchino d’Oro… A confermare che la Cuccarini affiancherà il direttore artistico della storica manifestazione, Carlo Conti, nella conduzione della finale in prima serata e che sarà la conduttrice delle puntate pomeridiane è stata l’Adnkronos, facendo riferimento al palinsesto autunnale di Rai1, la cui presentazione ufficiale è attesa per il 16 luglio. …Aspettando un nuovo ... Leggi su secoloditalia

Roma, 11 lug. (Adnkronos) – di Veronica MarinoDopo la delusione per la decisione di Rai1 di affidare la conduzione de 'La Vita in diretta' al solo Alberto Matano, archiviando la doppia conduzione con ...

L’inutile polemica sui conduttori gay di Rai1

La Stampa, pagina 25, di Michela Tamburrino. Rimbalza da lontano, quasi come una bomba già esplosa che per dispetto torna a scoppiare. Ora, Stefano Coletta, direttore di Rai1, impegnato nella conferen ...

