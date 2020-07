Jasmine Carrisi a Sanremo con Albano, dura scelta per il cantante (Di sabato 11 luglio 2020) La passione è come una bussola: se la coltivi ti guida sulla giusta strada. «Per ottenere risultati nella vita bisogna assecondarla, la passione, impegnandosi al massimo, con costanza, qualunque essa sia. Solo così si realizzeranno i propri sogni e si troverà la forza di proseguire anche quando si presentassero momenti difficili, all’apparenza insormontabili. Non ho mai spinto nessuno dei miei figli a seguire le mie orme. La prova? Ho sempre desiderato che almeno uno studiasse Legge – un avvocato in famiglia serve sempre – ma, come si vede, hanno seguito altri percorsi. E in fondo li capisco: sono cresciuti immersi nella musica. Confesso, però, che quando Jasmine mi ha detto “Papà ho inciso un brano, ascoltalo”, è riuscita a sorprendermi». Mentre parla Al Bano guarda la figlia che lo sta ... Leggi su aciclico

