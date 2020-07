«Insabbiate le ricerche sul Covid. A Pechino mi avrebbero imprigionata»: parla la dottoressa di Hong Kong chiamata a indagare sul virus a dicembre 2019 (Di sabato 11 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (11 luglio) «Se ne avessi parlato in Cina, mi avrebbero imprigionata o forse peggio». Esordisce così la dottoressa Li-Meng Yan, ricercatrice all’università di Hong Kong, nel corso di un’intervista rilasciata all’emittente televisiva americana Fox News. Racconta che dalla sua terra d’origine, la Cina, ha dovuto fare i bagagli per scappare negli Stati Uniti. «Sono venuta qui per raccontare la verità su come il Covid-19 è riuscito a espandersi nel mondo». Il racconto parte da quel 31 dicembre dello scorso anno quando, «dopo aver identificato un virus simile alla Sars a Wuhan, mi è stato ... Leggi su open.online

