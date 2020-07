Ha perso il padre medico a causa del coronavirus, ora è un dottore in Medicina da 110 e lode: “Dedico a lui questo traguardo” (Di sabato 11 luglio 2020) Aveva perso il padre medico pochi mesi fa a causa del coronavirus, ora è diventato dottore e si appresta a seguire le sue orme. È la storia di Massimo Stella, 25 anni, neolaureato in Medicina con 110 e lode all’Università dell’Insubria di Varese. Suo padre, Roberto, era il presidente dell’Ordine dei medici e odontoiatri della provincia di Varese e medico di base a Busto Arsizio. Era morto a causa del Covid a inizio marzo, uno tra i primi medici ad ammalarsi a causa dell’epidemia. Massimo, il figlio, gli ha voluto dedicare la laurea, ottenuta con una tesi in Cardiologia con il professor Roberto De Ponti. Lascia un ringraziamento anche ai suoi ... Leggi su ilfattoquotidiano

