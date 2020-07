Francesca Cipriani pazza di Can Yaman: “Piango tutti i giorni per lui. Avevamo un appuntamento…” (Di sabato 11 luglio 2020) Francesca Cipriani non è molto fortunata in amore, due anni fa si è beccata un palo da Walter Nudo e qualche mese fa ha anche fatto un appello a Maria De Filippi. “Farei la tronista a Uomini e Donne ma non la tentatrice. Mi appello a voi, aiutatemi. Maria portami sul trono. Mi piacerebbe tanto. Ho parlato con Rosa Perrotta che ha un bellissimo bambino, e mi ha raccontato quello che succede e che si prova… va bene è televisione ma se si è fortunati si può davvero trovare l’amore”. Adesso però l’ex Pupa ha puntato un manzo di prima categoria, Can Yaman! Durante una recente intervista rilasciata al giornalista Francesco Fredella su RTL 102.5, Francescona ha rivelato che aveva un appuntamento in sospeso con il bel turco, che però – per adesso – la ... Leggi su bitchyf

