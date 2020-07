Devolverland Expo è il folle FPS ambientato in un 'centro congressi abbandonato' (Di sabato 11 luglio 2020) Devolver Digital ha rilasciato Devolverland Expo, un gioco in prima persona che include trailer di giochi mostrati nella trasmissione Devolver Direct di oggi.Ora disponibile gratuitamente su Steam, Devolverland Expo vi porta in una sala convegni in rovina piena di robot aggressivi e offre missioni, puzzle e oggetti da trovare lungo la strada. Alla fine, il vostro obiettivo è quello di guardare e recuperare tutti i trailer, i video dimostrativi di gioco e altri segreti persi durante la cancellazione dell'esposizione.Insomma, una vera e propria idea folle che poteva venire solamente a Devolver Digital. Di seguito potete dare uno sguardo al trailer, mentre a questo link potete scaricare la vostra copia gratuita.Leggi altro... Leggi su eurogamer

Lowcygier_pl : Devolverland Expo za darmo na Steam - GamingTalker : Devolverland Expo, il marketing simulator di Devolver Digital è disponibile su PC -

Ultime Notizie dalla rete : Devolverland Expo Devolverland Expo: il gioco citazionista di Devolver Digital è disponibile ed è gratis! Everyeye Videogiochi Devolverland Expo, il marketing simulator di Devolver Digital è disponibile su PC

Alla fine del Devolver Direct di oggi, Devolver Digital e Flying Wild Hog hanno annunciato Devolverland Expo, un marketing simulator disponibile da ora su PC su Steam, ed è completamente free-to-play.

Devolverland Expo: il gioco citazionista di Devolver Digital è disponibile ed è gratis!

Nelle battute finali dell'evento Devolver Direct, i vertici di Devolver Digital hanno svelato ufficialmente il progetto di Devolverland Expo, una simpatica esperienza da scaricare gratuitamente su PC ...

Alla fine del Devolver Direct di oggi, Devolver Digital e Flying Wild Hog hanno annunciato Devolverland Expo, un marketing simulator disponibile da ora su PC su Steam, ed è completamente free-to-play.Nelle battute finali dell'evento Devolver Direct, i vertici di Devolver Digital hanno svelato ufficialmente il progetto di Devolverland Expo, una simpatica esperienza da scaricare gratuitamente su PC ...