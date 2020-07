Contro il conformismo ideologico (Di sabato 11 luglio 2020) L'associazione Culturae Italia ha scelto di promuovere il seguente appello anche in Italia. Di cosa stiamo parlando: Con un manifesto pubblicato dalla rivista Harper’s, molti studiosi e intellettuali di area liberale – tra loro Anne Applebaum, Salman Rushdie, Margaret Atwood, Ian Buruma, David Leggi su ilfoglio

150 fra intellettuali, scrittori e artisti hanno pubblicato un manifesto affinché, nel nome del Bene e della giusta lotta contro il razzismo non si distrugga ogni opinione differente, ogni obiezione c ...Sono in 150, intellettuali, scrittori e accademici e in una lettera aperta denunciano le restrizioni del dibattito pubblico ora che il dibattito pubblico, nell'era dei social network, appare più liber ...