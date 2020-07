Caso Thyssen: manager in carcere entro il 16 luglio (Di sabato 11 luglio 2020) Il “Caso Thyssen”, il rogo nella fabbrica torinese che provocò 7 morti nel 2007. Harald Espenhahn comincerà a scontare la sua pena di 5 anni entro il prossimo 16 luglio. Harald Espenhahn, il manager tedesco condannato per il “Caso Thyssen”, il rogo nella fabbrica torinese che provocò 7 morti nel 2007, comincerà a scontare la … L'articolo Caso Thyssen: manager in carcere entro il 16 luglio proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Appendino - continuerò occuparmi di Torino. Caso Thyssenkrupp è schiaffo alle famiglie delle vittime Chiara Appendino, sincada di Torino, è stata oggi intervistata in merito al suo mandato, alla sua decisione in merito alla strada politica, e agli ultimi sviluppi sul rogo della Thyssenkrupp. Risale a quattro anni fa, ormai, il ballottaggio ...

