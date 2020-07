Calciomercato Juventus, idea Duvan Zapata: ma il colombiano è incedibile (Di sabato 11 luglio 2020) Calciomercato Juventus, idea Duvan Zapata: ma il colombiano è incedibile. I bianconeri cercano un nuovo numero 9 per Sarri La Juventus sta cercando un nuovo numero, ma questo non è un mistero. Ci sono tanti nomi sulla lista, tra tutti quello di Duvan Zapata. Il colombiano – si legge sull’edizione odierna di Tuttosport – piace ai bianconeri, ma per il momento è considerato incedibile. I Percassi, a quanto pare, hanno già rifiutato un’offerta da 50 milioni dell’Everton, dunque il giocatore per il momento non si muove da Bergamo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Calciomercato Juventus - Mendes offre un rossonero a Paratici : il colpo Calciomercato Juventus : il potente procuratore Jorge Mendes offre un calciatore del Milan al direttore sportivo Fabio Paratici . Il possibile colpo Spesso rivali, in campo e sul mercato, ma a volte anche protagoniste di buoni affari. Milan e Juventus ...

: il potente procuratore Jorge un calciatore del Milan al direttore sportivo Fabio . Il possibile Spesso rivali, in campo e sul mercato, ma a volte anche protagoniste di buoni affari. Milan e ... Calciomercato Napoli - ci sono difficoltà per portare Arkadiusz Milik alla Juventus Il Calciomercato del Napoli può intrecciarsi con quello della Juventus . I bianconeri attendono sviluppi per Arkadiusz Milik e non è nemmeno sicura di voler sacrificare Federico Bernardeschi. Tema caldo quello della trattativa per ...

Il del può intrecciarsi con quello della . I bianconeri attendono sviluppi per e non è nemmeno sicura di voler sacrificare Federico Bernardeschi. Tema caldo quello della trattativa per ... Calciomercato Juventus - pronto l’affondo per Zaniolo : i bianconeri hanno già una strategia da seguire La Juventus ha messo nel mirino Nicolò Zaniolo, il gioiello della Roma piace eccome alla società bianconera, pronta a mettere sul piatto un bel gruzzoletto per regalare a Sarri il talento più cristallino del calcio ...

DiMarzio : #Calciomercato, #Milik in partenza Ecco perché l'esterno della #Juventus o quello del #Tottenham (e non un'altra p… - cmdotcom : #JuventusAtalanta probabili formazioni e dove vederla in tv - StoriaAmore79 : Guardiola vuole Bonucci a tutti i costi, proposta shock alla Juve: guardate che ci danno in cambio! LO SCAMBIO??… - romanewseu : Tutti pazzi per #Zaniolo: la #Juventus non molla, l’#Inter pensa alla carta #Nainggolan #ASRoma #RomanewsEU… - calciomercatoit : ?? #Juventus #Zapata osservato speciale: l'Atalanta però non fa sconti ?? #CMITmercato -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Griezmann verso i bianconeri! CalcioMercato.it Calciomercato Inter, Allegri pesca dalla Juventus | Scambio e provocazione

A dieci anni dalla vittoria del mondiale, il CT della Spagna Vicente Del Bosque ha parlato anche della finale di Euro 2012 contro l'Italia. L'11 ...

Calciomercato Juventus, idea Duvan Zapata: ma il colombiano è incedibile

La Juventus sta cercando un nuovo numero, ma questo non è un mistero. Ci sono tanti nomi sulla lista, tra tutti quello di Duvan Zapata. Il colombiano – si legge sull’edizione odierna di Tuttosport – p ...

A dieci anni dalla vittoria del mondiale, il CT della Spagna Vicente Del Bosque ha parlato anche della finale di Euro 2012 contro l'Italia. L'11 ...La Juventus sta cercando un nuovo numero, ma questo non è un mistero. Ci sono tanti nomi sulla lista, tra tutti quello di Duvan Zapata. Il colombiano – si legge sull’edizione odierna di Tuttosport – p ...