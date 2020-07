Bay Yanlis (Signor Sbagliato) in italiano: come vedere la soap turca con Can Yaman e Özge Gurel (Di sabato 11 luglio 2020) Bay Yanlis in italiano, la soap turca con Can Yaman e Özge Gurel è finalmente disponibile anche in Italia con la traduzione dei dialoghi. Dopo il grande successo ottenuto dalla serie tv Daydreamer su Canale 5, ecco che su YouTube arriva una nuova fiction con protagonista l’attore Can Yaman. Dopo aver conosciuto Can Yaman, molti telespettatori si chiedono quando verrà trasmessa in Italia la serie tv Bay Yanlis ed in attesa di vederla in tv ecco che nel frattempo su YouTube arrivano i primi episodi in lingua italiana. Da qualche giorno, infatti, sul canale YouTube Signor Sbagliato sono stati caricati i primi tre episodi di Bay Yanlis in ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Daydreamer – Le ali del sogno è la soap opera turca in onda su canale 5 che sta spopolando. Scopriamo insieme qualche cosa in più sulla soap del momento, che da un mese tiene compagnia agli Italiani.

Bay Yanlis disponibile in italiano, ecco come vedere la soap turca con Can Yaman e Özge Gurel

Spopolano in Italia le serie tv turche, in particolare quelle cui partecipa l’attore Can Yaman nel ruolo di protagonista. Mentre su Canale5 va in onda Daydreamer, che segna un record di ascolti dopo l ...

