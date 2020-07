Balotelli, il futuro è in Brasile: su di lui Vasco e Flamengo, ma attenzione alla Cina (Di sabato 11 luglio 2020) Balotelli, il futuro è in Brasile: su di lui Vasco e Flamengo, ma attenzione alla Cina. Il numero 45 lascerà Brescia al termine della stagione Mario Balotelli è sempre più lontano dal Brescia. L’attaccante delle Rondinelle, come riportato da La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, piace a Flamengo e Vasco. Diverse le destinazioni per il numero 45, ormai in rotta di collisione con il club bresciano. In Brasile ha diversi estimatori, su tutti il Flamengo, ma attenzione anche alle offerte che potrebbero arrivare dalla Cina. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Balotelli in caduta libera : sfiora i 100 chili e il futuro è lontano da Brescia Mario Balotelli è in caduta libera : come scrive il Corriere della Sera l'attaccante delle Rondinelle peserebbe quasi 100 chili

Balotelli - futuro in Argentina? Il Boca Juniors interessato a 'Super Mario' Per Mario Balotelli si prospetta un futuro in Argentina. Il calciatore italiano è ormai ai ferri corti con il Brescia, club che lo ha praticamente scaricato dopo le tensioni delle ultime settimane fra querelle sui tamponi e allenamenti

Giuseppe Rossi e Mario Balotelli : la "coppia d'attacco del futuro" dell'Italia. Cosa è andato storto? Giuseppe Rossi e Mario Balotelli. Nomi e cognomi che possono essere tranquillamente tradotti in "ciò che poteva essere, e non è stato". Un vero peccato, perché i due attaccanti sembravano destinati a diventare la coppia titolare

