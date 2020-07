AMD Ryzen Threadripper Pro 3000: fino a 64C/128T e 2 TB di RAM per 3995WX (Di sabato 11 luglio 2020) Alcune indiscrezioni rivelano le specifiche della nuova famiglia di processori AMD Ryzen Threadripper Pro 3000 di fascia alta, tra questa svetta il Ryzen Threadripper Pro 3995WX che potrebbe integrare ben 64 core e 128 thread e gestire fino a 2 TB di RAM DDR4. Basterà per farci girare Minecraft? Le specifiche ufficiali delle CPU AMD Ryzen Threadripper PRO 3000 sono giunte alle nostre orecchie tramite il sito wfcctech. Si tratta di un serie di processori dedicati al segmento delle workstation professionali. Questo nuove CPU Ryzen Threadripper PRO 3000 offriranno miglioramenti chiave rispetto alla piattaforma Threadripper standard con un focus ... Leggi su tuttotek

