Zielinski: “Rinnovo? Spero che nei prossimi giorni arrivi l’annuncio. Gattuso è uno bello tosto” (Di venerdì 10 luglio 2020) Il centrocampista del Napoli, Piotr Zielinski, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport. Ha parlato della partita di domani contro il Milan. “Una partita di due squadre forti. Il Milan ha dimostrato che è un’ottima squadra contro la Juve, erano sotto di 2-0 e hanno vinto 4-2 quindi sicuramente sarà una partita molto difficile però bella da giocare. Se facciamo quello step mentale secondo me possiamo veramente guardare in alto e toglierci tante soddisfazioni in futuro”. Il futuro anche prossimo, pensando al Barcellona? “Sì, Spero di sì perché già ora stiamo diventando una squadra veramente forte e una partita così contro il Barcellona sarà veramente bella da giocare. C’è ancora molto tempo per preparare questa partita”. Cos’ha ... Leggi su ilnapolista

