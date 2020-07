Valentino Rossi resta in MotoGp: due stagioni con Petronas (Di venerdì 10 luglio 2020) MotoGp, Valentino Rossi alla Petronas La carriera in MotoGp di Valentino Rossi non finirà questa stagione. Secondo quanto riporta oggi (10 luglio) la Gazzetta dello Sport, il pilota italiano 9 volte campione del mondo avrebbe trovato un accordo con la Petronas. Il dottore la pRossima stagione dovrebbe dunque guidare una M1 ufficiale per il team satellite Yamaha con un contratto fino al 2021, con possibile estensione anche al 2022. La conferma ufficiale della firma dovrebbe arrivare a Jerez prima del via ufficiale della stagione, previsto domenica 19 luglio. Un prolungamento di carriera che permetterà a Valentino Rossi (41 anni) di cercare di andare a caccia di un record prestigioso: quello ... Leggi su tpi

