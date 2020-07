Ultime Notizie Roma del 10-07-2020 ore 16:10 (Di venerdì 10 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione è da Francesco Vitale in studio ci sono le condizioni per proseguire lo stato di emergenza per il coronavirus dopo il 31 luglio anticipato il premier Conte a margine della cerimonia per il funzionamento del Mosè lo stato di emergenza precitato serve per tenere sotto controllo e non è stato ancora deciso tutto ma ragionevolmente si andrà in questa direzione i ponti di governo spiegano che la proroga dovrebbe arrivare al 31 dicembre le proposte di transazione di Asti per le concessioni non sono accettabili per il governo avevamo detto ieri è stato confermato questo punto Arriva in extremis una proposta del governo non potrà dire di no perché particolarmente vantaggiosa per la parte pubblica oppure alla fine ci sarà la revoca dice il premier Conte margine ... Leggi su romadailynews

fanpage : Di Maio: “Serve cambio di passo, non dobbiamo aver paura di prendere decisioni nette come quella su Autostrade” - Agenzia_Ansa : Risalgono i nuovi contagi di #coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore 193 nuovi casi mentre ieri erano 138. Attu… - fanpage : Un matrimonio da dimenticare #covid19 - BFonlus : In 6 mesi, donati oltre 9 mln € di farmaci a 77 enti. Grazie a 28 aziende (26 aziende donatrici e 2 partner logist… - tempostretto : Un nuovo articolo: ('Trasferire Enrica Carnazza è impoverire il mondo della cultura': la lettera del Comitato spont… -