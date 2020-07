Torino, “fuga col taxi”: arrestati con 50 chili di hashish (Di venerdì 10 luglio 2020) Una vera e propria fuga con dell’hashish nel trolley. arrestati dai carabinieri di Torino mentre provavano la fuga con 50 chili nella valigia. Per guadagnare denaro “sporco” e vendere droga illegale nelle varie piazza nazionali e internazionali le provano di tutti i colori. Siamo a Torino, e la notizia riguarda una vera e propria “fuga in taxi” con 50 chili di hashish a bordo. Tutti nascosti in un trolley. Credevano che la famosa “autovettura gialla” (che ormai in Italia gialla non lo è più) fosse meno sospetta delle altre, invece, due uomini e una donna, sono stati beccati con le mani nel sacco, anzi nel trolley: per loro è scattato l’arresto immediato. I carabinieri del capoluogo piemontese sono ... Leggi su bloglive

